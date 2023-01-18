فوز طبيب العيون النيبالي سندوك رويت بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية

أعلن مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية بمملكة البحرين فوز طبيب العيون النيبالي الدكتور سندوك رويت، بالدورة الخامسة للجائزة 2021 – 2022، التي تبلغ قيمتها المالية مليون دولار.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مركز عيسى الثقافي في العاصمة البحرينية المنامة أمس الثلاثاء، بحضور الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لملك البحرين، رئيس مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية وعلي عبدالله خليفة الأمين العام لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية وعدد من كبار المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم، للإعلان عن الفائز بالدورة الخامسة للجائزة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا".



وقال الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة إن هذه الجائزة منذ انطلاقتها في فبراير عام 2009 وعبر دوراتها الخمس تؤكد إيمان مملكة البحرين الراسخ في ظلّ مسيرتها التنموية الشاملة بأهمية التسامح والعيش المشترك والحرص على إبراز أصحاب السبق في مجالات العمل الإنساني وتكريمهم من واقع المبادئ التي أُنشئت من أجلها الجائزة.



بدوره، أوضح الأمين العام للجائزة، علي عبدالله خليفة أنه قد تقدم لنيل الجائزة في دورتها الخامسة 2021-2022 مئة وخمسة وأربعين مترشحاً من مختلف بلدان العالم، وعمل مجلس أمناء الجائزة، وبجهد وحرص متواصل مع أمانة الجائزة ولجنة التحكيم المؤلفة من شخصيات عالمية من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والقانونية والأكاديمية بالبحث فيما تلقّته أمانة الجائزة من أعمال إنسانية من مترشحين لنيل الجائزة لاعتماد 139 مترشحاً، تم عرض أعمالهم المكتملة الأهلية على هيئة تحكيم من ذوي الاختصاص يمثل أعضاؤها قارات العالم، وتم استعراض القائمة واختصارها إلى خمسة مترشحين ممن تنطبق عليهم شروط نيل الجائزة.



وتابع أن مجلس الأمناء كلّف فريق بحث ميداني بالسفر إلى مواقع هؤلاء المرشحين للاطلاع على أعمالهم عن كثب والتأكد من مطابقتها لمعايير الفوز المعتمدة، وفي ضوء نتائج الأبحاث الميدانية قرر مجلس الأمناء منح الجائزة في دورتها الخامسة إلى طبيب العيون النيبالي الدكتور سندوك رويت، مستعرضاً نُبذة عن سيرته وأعماله وإنجازاته في المجال الإنساني.



يُذكر أنّ طبيب العيون النيبالي الدكتور سندوك رويت قد اشتهر عالمياً بابتكار الطريقة الجديدة لعلاج مرض عتامة العيون، كما استطاع أن يطور عدسة جديدة تزرع داخل مقلة العين يمكن إنتاجها بسعر أرخص بكثير من مثيلاتها، وهذه العدسة رخيصة الثمن ساعدته على إجراء جراحة لعلاج إعتام عدسة العين في أقل من خمس دقائق يقوم خلالها بإزالة المياه البيضاء بدون غُـرَز من خلال شقوق صغيرة واستبدالها بعدسة اصطناعية منخفضة الكلفة، وقد تمكن من علاج أكثر من 120 ألف مريض مصاب بالعمى الذي يمكن تفاديه مجاناً دون أن يأخذ من مرضاه الفقراء أي مقابل مادي.