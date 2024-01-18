حرص عز الدين أوناحي لاعب المنتخب المغربي، على دعم منتخب مصر في مواجهة غانا المقامة حاليًا على ملعب هوفويت بواني، في كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتشير نتيجة مباراة مصر وغانا إلى التعادل السلبي بعد مرور 30 دقيقة، من المباراة المقامة حاليًا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وأشار أوناحي إلى دعمه لمنتخب مصر من خلال صورة نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة «إنستجرام»، مساء اليوم الخميس.

وكان أوناحي قد ذكر في تصريحات صحفية سابقة: "منتخب مصر، لا يقدم مباريات رائعة، لكنه يعرف كيفية إدارة المباريات، بإمكانهم تسجيل هدف من ركلة ثابتة، ثم يسقط اللاعبون يمينا ويسارا".

وعلق مصطفى محمد لاعب منتخبنا الوطني، على هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة موزمبيق الماضية، حيث قال: «لم أسمع ما قاله، لكن لدينا 7 بطولات ونريد الفوز باللقب الثامن، إذا قال ذلك يتعين عليه فعل ما نقوم به للفوز بالبطولات».