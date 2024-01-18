13 رقما مثيرا في الجولة الأولى بكأس أمم أفريقيا 2023

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أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، الأربعاء، والتي شهدت مفاجآت مدوية والعديد من الأرقام الاستثنائية للغاية.

ويسلط موقع «الشروق» الضوء من خلال هذا التقرير على أبرز الأرقام والإحصاءات في الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا 2023.

أسفرت مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 عن تسجيل 27 هدفاً، وجاء هجوم المنتخب السنغالي والمغربي في الصدارة بـ 3 أهداف لكل منهما.

جاءت أكبر مفاجآت البطولة في فوز الرأس الأخضر «كاب فيردي» على منتخب غانا بنتيجة 2-1.

7 منتخبات سبق لها التتويج بكأس أمم أفريقيا تفشل في تحقيق الفوز أو سقطت في فخ التعادل في الجولة الأولى وهى منتخبات: مصر وغانا ونيجيريا وتونس والكاميرون والجزائر وجنوب أفريقيا.

بينما نجح منتخبان فقط سبق لهما التتويج بكأس أمم أفريقيا في تحقيق الفوز في الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار وهما: السنغال والمغرب.

لم تنجح منتخبات غينيا بيساو وجامبيا وتونس وموريتانيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا في تسجيل أي هدف في الجولة الأولى بكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار «رقم سلبي».

أصبح المغرب هو المنتخب العربي الوحيد الذي حقق الفوز في الجولة الأولى بعد تعادل مصر والجزائر وخسارة تونس وموريتانيا.

سجل لامين كامارا، لاعب منتخب السنغال، هدفين في الجولة الأولى كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الجولة «هداف الجولة».

شهدت الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا 2023 تعرض 3 لاعبين للطرد وهم: إيبو آدامز، منتخب جامبيا، فرنسوا كامانو، منتخب غينيا، ونوفاتوس ميروشي، منتخب تنزانيا.. «3 حالات طرد».

أصبح محمد صلاح بهدفه في مرمى موزمبيق خلال التعادل 2-2 ضمن منافسات المجموعة الثانية أول لاعب في تاريخ الفراعنة يسجل في 4 بطولات متتالية بكأس أمم أفريقيا «استثنائي».

بات يوسف النصيري بهدفه في شباك تنزانيا، أول لاعب مغربي يسجل في 4 نسخ متتالية «استثنائي».

شارك التونسي يوسف المساكني في النسخة الثامنة له بكأس أمم أفريقيا، ليصبح أول لاعب عربي يشارك في 8 نسخ مختلفة للبطولة، متفوقا على النجم المصري أحمد حسن في أن الأخير تواجد في نسخة 1996 مع الفراعنة لكنه لم يشارك.

تُعد المجموعة الثانية التي تضم منتخبات مصر والرأس الأخضر «كاب فيردي» وموزمبيق وغانا هي الوحيدة التي سجلت منتخباتها الأربعة أهدافاً في أول جولة.

للمرة الخامسة على التوالي.. يفشل المنتخب التونسي في الفوز بمباراة الجولة الأولى في كأس أمم أفريقيا، حيث كان انتصاره الأخير في أمم أفريقيا بنتيجة هدف دون رد على الجزائر في 2013، وبعدها تعادل مرتين وخسر 3 مرات «رقم صادم».