الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني يوزعان 3000 كارتونة مواد غذائية في خان يونس

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها وزعت بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري، 3000 كارتونة مواد غذائية في مخيم الإيواء ومنطقة مواصي خان يونس.

وأضافت الجمعية في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، أن حوالي 16 ألف مواطن استفادوا من تلك الكراتين.

📍PRCS in partnership with the @EG_Red_Crescent has distributed 3,000 #food parcels in the accommodation camp and the Mawasi #KhanYunis area. ⭕️This initiative has directly benefited around 16,000 citizen in #Gaza .#Humantarians pic.twitter.com/uHZhqJnCKP