الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني يوزعان 3000 كارتونة مواد غذائية في خان يونس

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها وزعت بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري، 3000 كارتونة مواد غذائية في مخيم الإيواء ومنطقة مواصي خان يونس.

وأضافت الجمعية في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، أن حوالي 16 ألف مواطن استفادوا من تلك الكراتين.

📍PRCS in partnership with the @EG_Red_Crescent has distributed 3,000 #food parcels in the accommodation camp and the Mawasi #KhanYunis area. ⭕️This initiative has directly benefited around 16,000 citizen in #Gaza .#Humantarians pic.twitter.com/uHZhqJnCKP — PRCS (@PalestineRCS) January 18, 2024

ويتواصل فتح معبر رفح بين مصر والأراضي الفلسطينية، مع استمرار دخول المساعدات من الجانب المصري للأشقاء في قطاع غزة.

وأفادت مصادر بمعبر رفح، اليوم الخميس، أن حركة المرور شهدت اليوم إدخال الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري في شمال سيناء، ضمت قافلة من 50 شاحنة تحتوي على مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومياه وخيام ودقيق وأرز وبطاطين وخيام إلى قطاع غزة عن طريق بوابة المعبر.

وقالت المصادر إن قافلة المساعدات تتكون من 25 شاحنة مقدمة من الهلال الأحمر المصري، و15 شاحنة تركية من الهلال الأحمر التركي، و8 شاحنات سعودية من مركز الملك سلمان للإغاثة وشاحنة كويتية وأخرى بلجيكية.