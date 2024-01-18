 رئيس اتحاد المزارعين بألمانيا يهدد باحتجاجات جديدة اعتبارا من الاثنين القادم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس اتحاد المزارعين بألمانيا يهدد باحتجاجات جديدة اعتبارا من الاثنين القادم

د ب أ
نشر في: الخميس 18 يناير 2024 - 1:20 م | آخر تحديث: الخميس 18 يناير 2024 - 1:20 م

هدد رئيس اتحاد المزارعين بألمانيا، بالقيام باحتجاجات جديدة واسعة النطاق اعتبارا من الاثنين القادم، إذا لم يتم التراجع عن تخفيضات الدعم المخطط لها للديزل الزراعي.

وقال يواخيم روكفيد، اليوم الخميس: "لا نحتاج لسؤال المزارعات والمزارعين، إنهم يتصلون دائما ويسألون: هل هناك شيء يتحرك؟ إذا لم يتحرك شيء، فسنسير مجددا في الشارع".

وأضاف أن الاحتجاجات التي تمت حتى الآن كانت بمثابة إنذار. 

وقال: "إذا لم يتغير شيء، قد يصل الأمر إلى ثوران، وسوف نستأنف الاحتجاجات بدءا من يوم الاثنين القادم في جميع أنحاء جمهورية ألمانيا الاتحادية، إذا لم يسفر اجتماع تنقيح الميزانية هذا المساء عن نتيجة إيجابية في منظورنا".

ويشار إلى أنه من المقرر إلغاء الإعفاء الضريبي على الديزل الزراعي تدريجيا.

ويحتج آلاف المزارعين ضد ذلك منذ أسابيع من خلال القيام بمسيرات.


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