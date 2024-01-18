رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية تناشد ألمانيا وقف توريدات الأسلحة لإسرائيل

ناشدت رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية، الحكومة الاتحادية الألمانية عدم إرسال المزيد من الأسلحة لإسرائيل في ظل الحرب في غزة.

وقالت أنجليكا كلاوسن رئيسة الفرع الألماني للمنظمة اليوم الخميس: "يجب أن تبذل الحكومة الألمانية كل ما في وسعها لتجنب حدوث أية انتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني".

وأضافت أن الهدف يجب أن يتمثل في وقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وتحرير الرهائن الإسرائيليين وبدء عملية مفاوضات لأجل التوصل لحل سياسي للنزاع.

يشار إلى أن الحكومة الاتحادية وافقت على تصدير أسلحة حربية بقيمة 20.1 مليون يورو لإسرائيل خلال العام الماضي، وفقا لما تم إعلانه أمس الأربعاء.

وبشكل إجمالي صادقت الحكومة الاتحادية على توريدات أسلحة لإسرائيل العام الماضي بقيمة 326.5 مليون يورو- أي عشرة أضعاف ما صادقت عليه في عام 2022 والذي بلغت قيمته حينها 32.3 مليون يورو.

وبحسب بيانات سابقة لوزارة الاقتصاد، فإن الجزء الأكبر من تصاريح التصدير الصادرة في العام الماضي تعود لفترة ما بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشادت المنظمة، التي حازت على جائزة نوبل للسلام، بالتحقيق الذي تجريه محكمة العدل الدولية في دعوى الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

يشار إلى أن جنوب أفريقيا وجهت اتهامات لإسرائيل أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة في لاهاي بأن الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة ترقى إلى درجة الإبادة الجماعية.

ورفضت إسرائيل هذا الاتهام، وقالت إن العملية العسكرية في غزة تعد دفاعا عن النفس في مواجهة حماس.

وأعلنت الحكومة الاتحادية مساندتها لإسرائيل.

وجاء في بيان المنظمة، اليوم، أنها تأمل في أن يسهم القرار المرتقب من محكمة العدل الدولية في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.