أكد محمد الشيبي، لاعب المنتخب المغربي، أن الفوز على تنزانيا في الجولة الأولى من المجموعة السادسة، لكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، مجرد بداية وسيمكن أسود الأطلس من التألق في المباريات المقبلة.

قال محمد الشيبي في تصريحات صحفية عقب المباراة:" نهدي هذا الفوز للشعب المغربي بأكمله، ونتمنى أن تكون هذه مُجرد بداية فقط، ونتألق في باقي المُباريات".

وتطرق محمد الشيبي للحديث عن مشاركته أساسي في مباراة تنزانيا، قائلًا:" إنها مسؤولية كبيرة، لأنه يتوجب عليك أن تبذل كل ما في وسعك من أجل الشعب".

أتم محمد الشيبي:" الأهم بالنسبة لنا، هي النقاط الثلاث، لكي نبدأ المنافسة بشكل جيد، والحمد لله هذا ما حدث، ونهدي هذا الفوز للشعب المغربي. الجميع كان نجما في المباراة".

واستهل المنتخب المغربي مشواره في كأس أمم أفريقيا بالفوز على تنزانيا بثلاثية دون رد، ضمن منافسات المجموعة السادسة ليعتلي أسود الأطلس صدارة المجموعة مبكرا.