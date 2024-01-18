ضبط 150 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن ضبط 150 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول؛ بهدف إحكام الرقابة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية، ومنع الممارسات الاحتكارية ومحاولات الغش التجاري، والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

وأكد المحافظ، استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية، مع رصد المخالفات وضبط الأسعار ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار"؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره اليومي جهود المديرية، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 120 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين "إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات - توقف عن العمل".

وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 28 مخالفة تنوعت ما بين "عدم الإعلان عن الأسعار - منتهية الصلاحية - ذبح خارج المجازر - مجهولة المصدر - تجار تموينيين"، بالإضافة إلى مخالفتين في مجال المواد البترولية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.