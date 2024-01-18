مدرب غينيا بيساو: نتمسك بآمالنا في التأهل للدور القادم بأمم إفريقيا

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أبدى باسيرو كاندي مدرب غينيا بيساو إحباطه الشديد بعد الخسارة أمام غينيا الإستوائية بنتيجة 2 / 4 مساء الخميس في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفوار.

قال كاندي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أنا حزين للغاية، كان هدفنا الفوز بهذه المباراة وللأسف لم ننجح".

وأشار مدرب غينيا بيساو إلى أن فريقه دفع ثمنا غاليا بسبب إهدار أربع فرص والتفريط في التقدم بالنتيجة، مضيفا "لقد ألغى الحكم ركلة جزاء لنا وبعدها استقبلنا هدفا ثانيا".

وتابع: "هذا السيناريو وارد في كرة القدم، لقد احترمنا غينيا الإستوائية وقمنا بالاستعداد بكل جدية من أجل تحقيق الفوز ولكن لم يحالفنا التوفيق".

وختم باسيرو كاندي تصريحاته: "تتبقى لنا مباراة في الدور الأول ويجب أن نفوز بها للتمسك بآمالنا في التأهل لآخر لحظة".

وسيخوض منتخب غينيا بيساو آخر مباراة في دور المجموعات أمام نيجيريا يوم الاثنين المقبل 22 يناير الجاري.

وكان منتخب غينيا بيساو خسر أمام كوت ديفوار بنتيجة صفر / 2 في مباراة افتتاح البطولة.

أما منتخب غينيا الإستوائية رفع رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن نيجيريا خلفهما كوت ديفوار برصيد ثلاث نقاط، ومنتخب غينيا بيساو بدون رصيد.