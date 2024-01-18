تعمير مطروح: رصف الطريق التنموى بعزبة السلف بمركز سيدى برانى

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قال الدكتور آمون مرتضى ابو عمر رئيس جهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى بمطروح، إن العمل جارى فى رصف الطريق التنموى بعزبة السلف بالطريق الدائري بمركز سيدى برانى بغرب المحافظة.

وأوضح رئيس جهاز تعمير وتنمية الساحل الشمالي الغربي بمطروح، أن طريق السلف بالطريق الدائري بمركز سيدى برانى يخدم تجمعات الجرارة، والموالك بطول حوالى 2 كيلو متر، وباستخدام تكنولوجيا الأسمنت المحسن بالتعاون مع مصنع العريش للأسمنت.

وأضاف أن الجهاز التى يستهدف تنفيذ المشروعات التنموية فى مطروح، من شق وتمهيد ورصف طرق تنموية لربط التجمعات والنجوع والقرى بالمحافظة، بالإضافة إلى حفر آبار وبناء سدود حصد مياه الأمطار، وتشييد قرى بدوية ومساكن بكلا من مدينتي سيدى برانى والسلوم، وبنايات للخدمات التنموية اللوجيستية.