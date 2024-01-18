العراق يعلن دعمه دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أعلن العراق، اليوم الخميس، دعمه جنوب أفريقيا في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية العراقية نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "تليجرام"، عقب لقاء بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير مالية في جنوب أفريقيا إينوك جودونجوانا، على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وثمّن حسين خلال اللقاء "مواقف جنوب أفريقيا الداعمة للقضية الفلسطينية"، مشيدا بـ"الإجراءات التي تبنتها جنوب أفريقيا برفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، لارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة ضد الفلسطينيين"، بحسب البيان.

وأعلن حسين "مساندة الحكومة العراقية لقرار جنوب أفريقيا"، مشيراً إلى رغبة بلاده في "توسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين".

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، لا سيما في مجالي الاقتصاد والتجارة، بحسب البيان.

بدوره، جدد جودونجوانا "موقف بلاده الداعم لفلسطين ورفضها الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة"، داعيا وزير الخارجية العراقي لزيارة جنوب أفريقيا.

وتواجه إسرائيل حالياً قضية "إبادة جماعية" رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في 29 ديسمبر الماضي، بسبب أفعالها في غزة، والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها انتهاك للقوانين الدولية، ومع ذلك، تنفي تل أبيب تلك الاتهامات بزعم أنها تحاول فقط حماية شعبها.