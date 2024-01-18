عمر خربين: قدمنا مباراة كبيرة أمام أستراليا رغم الخسارة

قال عمر خربين، مهاجم منتخب سوريا، إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام نظيره الأسترالي، اليوم الخميس، وذلك رغم خسارته صفر/1، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأس أمم آسيا المقامة حاليا في قطر.

وأضاف خربين في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن فريقه أدى بشكل جيد أمام منافس قوي هو المنتخب الأسترالي، لكن ذلك حال كرة القدم.

وتابع أن المنتخب السوري سنحت له العديد من الفرص خلال المباراة، لكن الحظ لم يكن حليف فريقه، مشيرا إلى أن تلك الفرص لو كان تم استغلالها بشكل جيد لاختلفت نتيجة المباراة.

وتحدث خربين عن الإصابة التي تعرض لها في المباراة، مؤكدا إنها التواء في الكاحل، لكنه طمأن الجماهير على أن الإصابة لن تؤثر على تواجده مع الفريق.

ووعد خربين جماهير المنتخب السوري بإسعادهم في المباراة المقبلة أمام الهند، ضمن منافسات الجولة الثالثة، والتي تقام يوم الثلاثاء المقبل.