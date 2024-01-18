وزير العدل الفلسطيني: جنوب إفريقيا دعمت طلبنا أمام المحكمة الجنائية للتحقيق بجرائم الحرب بغزة

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن السلطة الفلسطينية قدمت العديد من الملفات التي تتضمن كافة البيانات والبلاغات حول الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحرب على قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الخميس، إلى إحالة الفريق القانوني بوزارة الخارجية هذه الملفات للمدعي العام للمحكمة الجنائية منذ إعلان إسرائيل الحرب على أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، هذا إلى جانب تزويده كذلك بوثائق مؤسسات حقوق الإنسان بقطاع غزة والضفة الغربية، علاوة على تقارير المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة.

وأضاف أن جنوب إفريقيا وبنجلادش وبوليفيا زودت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأدلة تدعم طلب السلطة الفلسطينية؛ لفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة ضد قطاع غزة، وذلك على غرار إصدار المحكمة قرار اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جراء الحرب على أوكرانيا.

ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى فتح تحقيق فوري في الجرائم المرتكبة بشأن الحرب على قطاع غزة، وإصدار مذكرات اعتقال وتوقيف بحق قادة وجنود الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن اتفاقية جينيف الرابعة تتيح تشريعاتها للقضاء الوطني والمحاكم الإقليمية بمساءلة وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية.