ألمانيا: الصناعات الكهربائية والرقمية تحقق زيادة في الصادرات خلال 2023

أعلن اتحاد الصناعات الكهربائية والرقمية بألمانيا تحقيق زيادة في الصادرات خلال العام الماضي.

وأوضح الاتحاد اليوم الخميس أن إجمالي قيمة الصادرات إلى الخارج بلغت 9ر234 مليار يورو خلال العام الماضي حتى شهر نوفمبر، وتجاوزت بذلك ما كانت عليه خلال الفترة الزمنية ذاتها من العام الذي يسبقه بنسبة 8ر3%.

جدير بالذكر أنه تم تقييم هذه الزيادة من الناحية الاسمية، أي دون أخذ زيادة التضخم بعين الاعتبار.

وقال أندرياس جونترمان، كبير الاقتصاديين بالاتحاد: "على الرغم من التراجع خلال الأشهر القليلة الماضية – ومع التحفظ على بيانات ديسمبر التي لا تزال معلقة - فمن المرجح أن تكون الصادرات الكهربائية الألمانية قد أنهت العام الماضي بزيادة اسمية بشكل عام".

وأضاف أن الواردات زادت أيضا خلال العام الماضي حتى تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 5ر3% ووصلت قيمتها إلى 3ر249 مليار يورو.