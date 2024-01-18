وزيرة التعاون الدولي: نسعى للاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تدفقات رؤوس الأموال شهدت تغيرات خلال عام 2022؛ بسبب زيادة أسعار مصادر الطاقة والتغيير الحادث في تمويل التكلفة.

وأضافت خلال جلسة بعنوان «الإصلاحات في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي»، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي في دافوس، اليوم الخميس، أن الدول الناشئة قبل 2022، حاولت الانخراط في عملية التحول الأخضر، وبذلت مساع لتحقيق أهداف أجندة المناخ.

وذكرت أن «حلقات النقاش على المستوى الدولي، طرحت أسئلة عديدة للتعرف على كيفية خلق القطاع الخاص والوكالات الدولية بيئة مواتية للاستثمارات في الدول، التي تحتاج بشكل ماس لتلك الاستثمارات».

وأكدت أن «بعض الدول لديها قدرات وإمكانات للمساهمة إيجابًا في الاقتصاد العالمي»، قائلة إن مصر تسعى للاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقة، بالتركيز على الالتزام متعدد الأطراف، لضمان فاعلية العمل.

وتُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات الاجتماع السنوي الرابع والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2024، والذي يُعقد هذا العام تحت شعار «إعادة بناء الثقة».

وتنعقد النسخة الحالية من الاجتماعات وسط ظروف اقتصادية وجيوسياسية غير اعتيادية على المستويين الإقليمي والدولي، وتشهد مشاركة أكثر من 2800 من مُمثلي نحو 100 حكومة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب المنظمات الدولية الكبرى، ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وأكثر من 1000 شركة من شركات القطاع الخاص، فضلًا عن المجتمع المدني، والخبراء، وممثلي الشباب، ورواد الأعمال.