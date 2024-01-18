82 ألفا من طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية يؤدون امتحانات الدراسات والتربية الفنية

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انطلقت منذ قليل ثاني أيام إمتحانات الشهادة الإعدادية دور يناير 2024 بمحافظة المنوفية بجميع المدارس بالقرى والمراكز.

ويؤدي 82 ألفا و 477 طالبا وطالبة امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية بـ 501 لجنة على مستوى المحافظة.

وكان قد وجه محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسرحرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة الجاهزية الكاملة لكل عناصر المنظومة لضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب طوال فترة انعقاد الامتحانات مع الالتزام الكامل بالتوجيهات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن.

فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الحالة العامة لانتظام الامتحانات وتذليل العقبات والتعامل الفورى مع أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس بما لا يعكر صفو الإمتحانات أولاً بأول بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها.