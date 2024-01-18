ماذا نعرف عن علاج السرطان الجديد الألطف من العلاج الكيميائي؟

يحمل آرثر الدواء معه في حقيبة ظهر، "حقيبة ظهر بلينا".

بالنسبة لآرثر، كان دواء "بليناتوموماب"، أو بلينا، هو خياره الحقيقي الوحيد بعد أن فشل العلاج الكيميائي في إزالة سرطانه بشكل كلي وتركه ضعيفا جدا.

بلينا مرخص بالفعل لعلاج البالغين المصابين بالسرطان، ويأمل الخبراء في إظهار أنه يمكن أن يساعد الأطفال أيضا.

هذا الدواء هو العلاج المناعي الذي يبحث عن الخلايا السرطانية حتى يتمكن جهاز المناعة في الجسم من التعرف عليها وتدميرها.

ويتم استهداف خلايا الموت هذه بدقة، فالخلايا السليمة لا تمس - على عكس العلاج الكيميائي.

تأتي بلينا في كيس من السائل يتم إعطاؤه من خلال أنبوب بلاستيكي رفيع يبقى في أحد الأوردة في ذراع المريض لعدة أشهر.

تتحكم المضخة التي تعمل بالبطارية في مدى سرعة تدفق الدواء إلى مجرى الدم، ويمكن أن يدوم محتوى الحقيبة أياما.

يمكن حمل كل المجموعة في حقيبة ظهر أصغر من ورقة A4، ما يجعلها قابلة لحملها والتنقل بها.

هذا يعني بالنسبة لآرثر أنه يمكنه القيام بأشياء أخرى، مثل اللعب على الأراجيح في حديقته المحلية أثناء العلاج.

وعلى عكس العلاج الكيميائي المكثف، الذي توقف مفعوله على أي حال، فإن هذا العلاج الجديد لم يجعله أضعف من أن يستمتع بأيامه.

"التحدي المستمر"

وكما في حال المرضى الآخرين الذين يستخدمون بلينا، تم إعطاء آرثر دواء لتقليل فرصة حدوث ردود فعل خطيرة أو آثار جانبية قبل بدء تسريب الهدواء إلى جسمه.

في البداية، كان يعاني من بعض نوبات الحمى وكان بحاجة إلى البقاء في المستشفى لإجراء الفحوصات.

لكن بعد فترة وجيزة، تمكن من العودة إلى المنزل.

وتبقى حقيبة الظهر مع آرثر بشكل مستمر في السرير أيضا، وعلى الرغم من أن المضخة تصدر ضوضاء، إلا أنه كان قادرا على الحصول على نوم معقول ليلا.

كان العلاج الكيميائي قاسيا بالنسبة لآرثر وكان الانتقال إلى بلينا مصدر ارتياح، كما قالت أمه، ساندرين.

وأضافت: " كان الأمر خارجا عن سيطرته تماما. كنا نعيش في تحدي مستمر حيث كان جسده يصاب بالتخدير".

وأضافت: "كنا نعالجه بجعله يشعر بشكل أسوأ، إنه أمر صعب للغاية."

"خطوة كبيرة"

كان على آرثر العودة إلى المستشفى كل أربعة أيام حتى يتمكن الأطباء من تعبئة طقم بلينا لكنهم تمكنوا من التعامل مع العلاج في المنزل بقية الوقت.

قالت ساندرين: " لقد استمتع بحقيقة أنه كان قادرا على حمل الجهاز وتحمل المسؤولية، لقد تعايش مع هذا".

وفي نهاية أبريل/نيسان 2023، أجرى آرثر العملية النهائية لإزالة الأنبوب من ذراعه.

قالت ساندرين: " لقد كانت خطوة كبيرة، لقد أصبح حرا".

يقول الأطباء إن بلينا يمكن أن تحل محل جزء كبير من العلاج الكيميائي، ربما تصل إلى 80 ٪ منه.

ويتم تشخيص حوالي 450 طفلا سنويا في المملكة المتحدة بنوع سرطان آرثر.

قال كبير الباحثين والاستشاريين في أمراض الدم للأطفال البروفيسور أجاي فورا: "العلاجات الكيميائية هي سموم تقتل خلايا اللوكيميا ولكنها تقتل الخلايا الطبيعية وتتلفها أيضا، وهذا يسبب آثارها الجانبية.

"بليناتوموماب هو علاج أكثر لطفا"

كما أصبح دواء آخر للعلاج المناعي المستهدف، وهو العلاج بالخلايا التائية لمستقبلات المواد المضادة متاحا مؤخرا.

لكن هذا العلاج أغلى من بلينا ويجب أخذ خلايا المريض الخاصة ثم تغييرها في المختبر قبل إعادتها كدواء، الأمر الذي يستغرق وقتا.

ولقد تخلص آرثر من السرطان الآن بفضل كل أشكال العلاج.