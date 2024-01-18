هجمات الحوثيين: شركات تأمين ترفض تغطية السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية

يرفض عدد متزايد من شركات التأمين تغطية السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية ضد مخاطر الحرب في البحر الأحمر مع استمرار هجمات الحوثيين.

ويأتي تردد شركات التأمين في الوقت الذي دعا فيه مسؤولون أمريكيون السفن التجارية الأمريكية إلى ضرورة الابتعاد عن الممر المائي الحيوي حتى إشعار آخر، بحسب شبكة (سي إن إن) الإخبارية.

وقال ماركوس بيكر، الرئيس العالمي للخدمات البحرية والبضائع والخدمات اللوجستية، وهي وحدة وساطة التأمين واستشارات إدارة المخاطر في شركة مارش ماكلينان، إن "بعض شركات التأمين لم تعد مستعدة للتأمين ضد مخاطر الحرب للسفن التي تملكها أو تشارك فيها الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل والتي تسافر عبر البحر الأحمر".

وتعرضت سفينة شحن تملكها وتديرها الولايات المتحدة لهجوم بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون يوم الاثنين، بحسب القيادة المركزية الأمريكية. وتعهد مسؤول حوثي، الأربعاء، باستمرار الهجمات على السفن "المرتبطة بإسرائيل" في البحر الأحمر وبحر العرب.

وعلى الرغم من أن شركات التأمين لا تفرض جميعها قيودا، إلا أن بيكر قال إن سوق التأمين "تتشدد" بشكل واضح ويمكن أن تستمر الأسعار في الارتفاع.

وقال بيكر إن معدلات مخاطر الحرب ارتفعت من 01ر0% فقط من قيمة السفن في أوائل كانون الأول/ديسمبر إلى 7ر0% اليوم. وهذا يعني أن تكلفة التأمين على سفينة حاويات بقيمة 100 مليون دولار ارتفعت من 10 آلاف دولار لكل رحلة إلى 700 ألف دولار اليوم.