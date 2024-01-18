«الشروق» تنشر برنامج النرويج الأدبي بمعرض القاهرة للكتاب 2024

تنشر "الشروق"، البرنامج الأدبي الخاص بمملكة النرويج دولة ضيف شرف معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55.



وتشارك مملكة النرويج ضيف شرف الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ببرنامج أدبي كبير، يضم مجموعة من الكتاب والمبدعين لتعريف العالم العربي، بالثقافة النرويجية، إلى جانب أدب الطفل في النرويج.



وكانت قد صرحت، قالت السفيرة هيلدا كليميتسدال، سفيرة المملكة النرويجية بالقاهرة: أن البرنامج الثقافي لضيف الشرف، يمتد على مدى 13 يومًا، كل يوم، يتم التركيز على مؤلف نرويجي وأعماله الأدبية، فالعديد من المؤلفين الذين يشاركون في البرنامج الأدبي لهم منشورات حديثة من قبل ناشرين مصريين أو عرب.



وسينضم المؤلفون والباحثون والصحفيون والناشرون والعلماء المصريون إلى المحادثات في البرنامج.



كما سيتم التركيز بشكل خاص على أدب الطفل من خلال مشاركة عدد من المؤلفين ورسامي كتب الأطفال النرويجيين في الفعاليات، لما يلعبه أدب الطفل من دور محوري في تشكيل العقول الشابة، وتعزيز الخيال، وغرس القيم، ووضع الأُسس لحب القراءة والتعلم مدى الحياة.



وفيما يلي تفاصيل البرنامج: