أعرب سيكون فوفانا مهاجم منتخب كوت ديفوار عن فخره بالمشاركة في بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها بلاده حالياً وتستمر حتي 11 فبراير المقبل.

وقال فوفانا في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مساء الأربعاء: "لقد كان دائمًا حلمًا بالنسبة لي أن أشارك في كأس أمم أفريقيا، وخاصة في بلادي ، إنه يعطي المزيد من المشاعر، نتذكر مرة أخرى عندما كنا أطفالًا، شاهدنا هذه المنافسة على شاشات التلفزيون... وأن أكون في ذلك المكان وأرى كل الحماس الموجود حول تلك المباريات، إنه إحساس قوي ولا يصدق".

وأضاف: "مواجهة نيجيريا صعبة وحاسمة، هي أيضا تريد الفوز، إنه فريق كبير ولكننا مستعدون".

وتابع:" نسير في البطولة خطوة خطوة ولا نشغل أنفسنا سوي بالمباراة المقبلة".