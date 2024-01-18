حميدتي: مستعدون لوقف الحرب وبدء مفاوضات لإنهاء الأزمة في السودان

قال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو «حميدتي»، إنه التقى في العاصمة الأوغندية كمبالا اليوم الخميس، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيتا ويبر.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، أنه شرح لمبعوثة الاتحاد الأوروبي أسباب اشتعال الحرب في البلاد.

وصرح بأنه أكد خلال اللقاء استعداد الدعم السريع لوقف الحرب، والدخول في مفاوضات تنهي الأزمة السودانية من جذورها وتحقق الأمن والاستقرار في البلاد، في سبيل رفع المعاناة عن الشعب السوداني.

وأعرب عن أمله في بذل جهود إضافية من جميع أشقاء وأصدقاء السودان في المنطقة والعالم، لا سيما الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أنه «يتطلع إلى دعم تلك الدول ومساندتها لشعب السودان، في هذه الظروف الاستثنائية التي يواجهها بسبب الحرب».

ودعا إلى «تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في ولايات؛ الخرطوم، والجزيرة، وكردفان، ودارفور، وغيرها من الولايات المتأثرة بالأزمة».