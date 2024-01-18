محافظ جنوب سيناء: الموافقة على 370 حالة تصالح علي مخالفات البناء لأهالي مدينة شرم الشيخ

وافق اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، على 50 قرار لحالات تصالح علي مخالفات البناء نموذج رقم " 10"، لمواطني مدينة شرم الشيخ، وذلك خلال عرض اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ .

وقال المحافظ، إن إجمالي عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها لأهالي مدينة شرم الشيخ حتى الآن بلغ 370 قرار تصالح، مؤكدًا أنه يجري التصديق عليا بعد استيفاء كافة الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة سرعة فحص الملفات المتبقية بكافة المدن، وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.