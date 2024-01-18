رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: احتمالية نشوب حرب على جبهة لبنان باتت أكبر من ذي قبل

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي إن احتمالية اندلاع حرب على جبهة لبنان في الشمال "أكبر من ذي قبل".

وأدلى هاليفي بهذه التصريحات لقوات في شمال إسرائيل خلال تدريبات لمحاكاة هجوم على لبنان، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي "يزيد استعداده للقتال في لبنان، لدينا الكثير من الدروس المستفادة من القتال في غزة والكثير منها يرتبط عن كثب بالقتال في لبنان، وبعضها بحاجة إلى التعديل"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال: "نرغب في التوصل إلى هدف واضح جدا في لبنان، وهو عودة السكان إلى الشمال، جميع المجتمعات في الشمال"، مشيرا إلى نحو 80 ألف إسرائيلي نزحوا بسبب هجمات حزب الله.

وقال: "لا أعلم متى (ستحدث) الحرب في الشمال. يمكنني أن أخبركم بأن احتمالية حدوثها في الأشهر القادمة أكبر مما كانت عليه في الماضي".