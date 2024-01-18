نائب محافظ البحيرة تبحث مع «بريتش بيتروليوم» دعم المشروعات التنموية والخدمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبلت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وائل شاهين المدير الإقليمى لشركة بريتش بيتروليوم والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك خاصة فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصيادين بمركزى إدكو ورشيد والإستثمار فى العنصر البشرى وتدريب الكوادر البشرية ودعم المشروعات التنموية والخدمية.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى حجم أنشطة واستثمارات الشركة فى مصر، بما لها من إسهام فى عمليات الإستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية، ويعزز جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة.

كما أشادت نائب محافظ البحيرة بدور المشاركة المجتمعية وجهود مؤسسات المجتمع المدنى خاصة شركات البترول العاملة بنطاق مركزى إدكو ورشيد فى المساهمة مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من الخدمات والمرافق.