الحوثي: تأثير الضربات الأمريكية البريطانية على قدراتنا مجرد وهم ودعاية

قالت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الخميس، إن "العدوان الأمريكي البريطاني لن يؤثر على قدراتنا العسكرية"، معتبرة أن الترويج لذلك "مجرد وهم ودعاية إعلامية".



ورداً على تصريحات مسئول أمريكي بشأن تدمير ربع ترسانة الحوثيين جراء الضربات الأمريكية البريطانية، قال زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي: "العدوان الأمريكي البريطاني لن يؤثر على قدراتنا العسكرية وهذا مجرد وهم ودعاية إعلامية"، وفقاً لما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وهدد الحوثي بتنفيذ مزيد من الهجمات في البحر الأحمر، مؤكدا أن "عملياتنا ستشمل السفن الأمريكية والبريطانية والعدوان لن يغير شيئا من موقفنا".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية - لم تسمه - قوله: "تقديراتنا أن حوالي ربع ترسانة الحوثيين قد تم تدميرها الآن".