موسكو تدعو إيران وباكستان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحل المسائل عبر الدبلوماسية

قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن موسكو تدعو إيران وباكستان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحل القضايا عبر السبل الدبلوماسية فقط.

وأضافت زاخاروفا، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "نتابع بقلق التصعيد المتزايد في الأيام الأخيرة للوضع في المنطقة الحدودية بين إيران وباكستان، وندعو الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحل المسائل الخلافية بالطرق السياسية والدبلوماسية حصرا، ونؤكد مرة أخرى على ضرورة القيام بكل ما يلزم لمكافحة الإرهاب خارج الأراضي السيادية بالاتفاق والتنسيق بين سلطات الدول المعنية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشارت زاخاروفا، إلى أن المزيد من تفاقم الوضع يصب في مصلحة غير المهتمين بالسلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وأضافت زاخاروفا: "نعرب عن أملنا بأن تجد إيران وباكستان قريبا طريقة لحل خلافاتهما بروح حسن الجوار، بما في ذلك تلك المتعلقة بوقف التهديدات الإرهابية الصادرة من أراضي كل منهما، ونؤكد استعداد روسيا للتعاون في هذا المجال في مكافحة الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره".