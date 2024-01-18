 عمرو دياب يختتم حفله في دبي بأغنية «يا قمر» وسط تفاعل الجمهور - بوابة الشروق
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عمرو دياب يختتم حفله في دبي بأغنية «يا قمر» وسط تفاعل الجمهور


نشر في: الخميس 18 يناير 2024 - 11:41 م | آخر تحديث: الخميس 18 يناير 2024 - 11:41 م

اختتم المطرب عمرو دياب، حفله المقام على مسرح القرية العالمية بدبي، بحضور الآلاف من جمهوره هناك بأغنية «يا قمر»، من أحدث ألبوماته «مكانك»، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدم عمرو دياب، خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، إلى جانب أغاني ألبومه الجديد «مكانك»، الذي طرح منذ 3 أسابيع.

وحقق ألبوم «مكانك» لعمرو دياب رقما قياسيا جديدا حيث تجاوز عدد مرات استماعه عبر تطبيق أنغامي أكثر من 30 مليون استماع خلال أسبوع من صدوره، وضم 12 أغنية وهي (بيوحشنا، وسلامك وصلي، ومعرفش حد بالاسم ده، وواخدين راحتهم، ومكانك، وياقمر، ولوحدنا، والكلام ليك أنت، وما تتعوضش بحد، ومابتغيبش، والمعنويات مرتفعة).

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