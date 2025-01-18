النائب فريدي البياضي: عندنا عجز 650 ألف معلم ووزير التعليم بيقول معنديش

رأى النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن خروج بعض المواد من المجموع ودمج مادتي الجيولوجيا والأحياء بمرحلة الثانوية العامة مع بداية العام الدراسي كان محاولة «لتقليل وتوفير عدد المدرسين»، مشددًا أن ذلك «ليس الحل»، لا سيما أن كليهما تخصص مختلف.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «خلاصة الكلام» عبر شاشة «النهار»: «إشكاليتنا الكبيرة في المدرسين أهم من تطوير المناهج وتغيير النظام رغم أهميته.. وزير التعليم قال إن عنده عجز 650 ألف معلم في أعداد المعلمين، وفوجئت في اجتماع لجنة التعليم إنه قال للنواب: (أنا ما عنديش عجز في التعليم) اختفت الأزمة! اتحلت إزاي؟».

وأضاف أن رئيس الوزراء أعلن منذ أيام عن تعيين 70 ألف معلم، غير مسابقة الـ30 ألف، متابعًا: «الوزير بيقول من يومين أنا معنديش عجز في المعلمين؛ لكن إحنا عندنا عجز وعجز كبير، وعندنا مدرسين عايزين يشتغلوا، ومسابقة الـ 30 و الـ 20 ألف قدموا ومفيش ميزانية مشوهم».

وشدد على أن التعليم قضية دولة، وأن الحل أكبر من أي وزير، متابعا: «رفضت الميزانية هذا العام والسنوات السابقة؛ لأنها لا تفي بالنسب الدستورية، ميزانية التعليم اليوم 294 مليار جنيه يعني 1.7% من الناتج القومي، وبحسب الدستور من المفترض أن تصل اليوم إلى 8%».