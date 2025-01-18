روما يفوز على جنوه في الدوري الإيطالي

فاز فريق روما على ضيفه جنوه 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم روما بهدف سجله أرتيم دوفبيك في الدقيقة 25 وتعادل جنوه عن طريق باتريزيو ماسيني في الدقيقة 33 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وفي الشوط الثاني، سجل ستيفان الشعراوي الهدف الثاني لروما في الدقيقة 60 ، قبل أن يسجل نيكولا ليالي، لاعب جنوه، الهدف الثالث لروما بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 73.

ورفع روما رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع، محققا انتصاره السابع في الدوري مقابل ثماني هزائم وست تعادلات.

في المقابل، توقف رصيد جنوه عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر، متلقيا خسارته الثامنة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثماني.