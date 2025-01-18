القوات المسلحة الإيرانية تنفي الشكوك المشاعة حول حادثة تحطم طائرة رئيسي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، بيانًا رفض فيه كل الشبهات المثارة حول أسباب وكيفية مقتل الرئيس السابق إبراهيم رئيسي ومرافقيه، قائلًا إن «هذه التصريحات غير المسئولة ناجمة عن عدم الاطلاع أو نابعة عن غايات وأغراض خاصة».

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، أشار البيان إلى أن «الادعاءات التي تتردد في الفضاء الافتراضي وبعض الأوساط والمنصات، والتصريحات الصادرة عن بعض الأشخاص حول كيفية وأسباب مقتل رئيسي، تجافي الحقيقة ويبدو أنها ناجمة عن عدم الاطلاع أو نابعة عن غايات وأغراض خاصة».

وأشار إلى أن هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، التي تعتبر المرجعية الرسمية والقانونية فيما يخص هذه الحادثة، أصدرت 3 تقارير حول الحادث، نتاج مئات الساعات من عمل الخبراء والتحقيقات الميدانية والفنية.

وذكر أن «التقارير أكدت أن سبب الحادث هو فقط سوء الأحوال الجوية والجغرافية، ولم يتم ثبوت أي من التكهنات مثل وجود نقص تقني وعمليات تخريب والإرهاب والتفجير والحرب الإلكترونية ومثلها».

ودعا البيان وسائل الإعلام والأشخاص والمؤسسات ونواب مجلس الشورى الإسلامي، إلى «الامتناع عن إبداء آراء غير صادرة عن خبراء والكلام غير المسئول الذي لا نتيجة له سوى التشويش على الرأي العام ويوفر الفرصة للاستغلال المعادي».



كما دعا البيان الجهاز القضائي الإيراني إلى «التصدي لمن يعكر صفو الرأي العام وهدوء المجتمع الإيراني».