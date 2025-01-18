فاز آينتراخت فرانكفورت على ضيفه بوروسيا دورتموند 2/صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف ليفركوزن، حامل اللقب، وصاحب المركز الثاني، والذي يلعب غدا السبت مع ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويبتعد فرانكفورت بفارق ست نقاط خلف المتصدر بايرن ميونخ، والذي سيلعب غدا أيضا مع ضيفه فولفسبورج، ضمن منافسات الجولة 18.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 25 نقطة في المركز العاشر، وذلك بعدما تلقى الخسارة الثالثة على التوالي في المسابقة.

وخسر دورتموند أمام هولشتاين كيل 2/4 في الجولة الماضية، وذلك بعدما كان قد خسر أمام ليفركوزن 2/3 في الجولة قبل الماضية.

وسجل هوجو إيكتيكي، هدف التقدم لفرانكفورت، في الدقيقة 18.

وجاء هدف المهاجم الفرنسي بعد انطلاقة مميزة من زميله راسموسن يسين من الجهة اليمنى، ليمرر له كرة وضعها في الشباك مباشرة مسجلا الهدف الوحيد في المباراة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل أوسكار هويلوند الهدف الثاني لفرانكفورت، مؤكدا على تفوق فريقه وحصوله على النقاط الثلاث.

وغاب الدولي المصري عمر مرموش عن صفوف فرانكفورت، حيث أعلن النادي أنه يتفاوض مع ناد جديد تمهيدا للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في الوقت الذي أكدت فيه تقارير وسائل إعلام عالمية عدة أن اللاعب السابق في شتوتجارت وفولفسبورج، وقع على عقد لمدة خمسة أعوام مع مانشستر سيتي الإنجليزي.