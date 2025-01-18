شركة كهرباء غزة: 450 مليون دولار خسائر الحرب الإسرائيلية على القطاع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم السبت، عن ترحيبها وارتياحها بتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن «الاتفاقية خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة والمنطقة بشكل عام».

وأكد الناطق باسم الشركة محمد ثابت، الاستعداد والجاهزية للعمل مباشرة على إعادة تشغيل المرافق الحيوية، وربطها بالتيار الكهربائي؛ لتمكينها من تقديم خدماتها الإغاثية للمواطنين في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.

وذكر أن الاحتلال تعمد تدمير مقرات الشركة وخطوط الكهرباء خلال حربه، موضحًا أن «نسبة الدمار تزيد عن ثمانين بالمائة».

وأوضح أن «قيمة الخسائر المبدئية للأماكن التي تمكنت طواقم الشركة من الوصول إليها بلغت 450 مليون دولار».

وأكد أن «الشركة تعمل على تكثيف جهودها؛ للبدء في صيانة الشبكات الكهربائية المتضررة، وإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع توزيع الكهرباء، والتي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الظروف الاستثنائية التي مر بها القطاع».