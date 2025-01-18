الأمم المتحدة: الجيش اللبناني وسع انتشاره في جنوب البلاد منذ وقف إطلاق النار

قال رئيس عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جان بيير لاكروا، إن القوات المسلحة اللبنانية زادت انتشارها بشكل كبير في الجنوب بالقرب من الحدود مع إسرائيل خلال الشهرين الماضيين.

وتحدث لاكروا، أمام مجلس الأمن الدولي في إحاطة بالفيديو من بيروت يوم الجمعة.

وقال إن القوات اللبنانية انتقلت إلى 93 موقعا في الجنوب منذ بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في 27 نوفمبر. وهذا أكثر مما يقدر بـ10 مواقع جنوب نهر الليطاني وقت الهدنة، على حد قوله.

وأوضح لاكروا، أنه في إطار خطة الحكومة لنشر 6 آلاف جندي إضافي في الجنوب، فقد وصل 262 مجندا جديدا ويخضع 673 آخرون للتدريب ويخضع 600 آخرون لفحص ما قبل التجنيد. وأكد لاكروا ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي يزور لبنان أيضا، أنه يتعين على القوات الإسرائيلية الانسحاب بدون تأخير.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله قد حدد للقوات الإسرائيلية وحزب الله شهرين لمغادرة جنوب لبنان وتسليم السيطرة إلى الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف لاكروا "مع تبقي 10 أيام على نهاية فترة الـ60 يوما المعلنة لانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، تستمر عمليات الهدم الإسرائيلية للأنفاق والمباني والأراضي الزراعية... كما تم تسجيل بعض الغارات الجوية، وأيضا الانتهاكات المستمرة للمجال الجوي اللبناني".