إصابة العشرات في حادث مصعد تزلج في إسبانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الحكومة الإقليمية، اليوم السبت، إصابة أكثر من 30 شخصا، في حادث مصعد تزلج، في منتجع أستون، شمال شرق إسبانيا.

وذكرت السلطات في أراجون أن تسعة أشخاص في حالة حرجة، بينما أصيب ثمانية بجروح خطيرة. وأضافت أن التحقيق يجرى لمعرفة السبب الدقيق للحادث، الذي وقع في جبال البرانس.

وتشير نتائج أولية إلى أن مشكلة في كابل الدعم، ربما تسببت في انفصال مصعد الكراسي.

وتم إغلاق منتجع التزلج، على الفور وتجرى حاليا العديد من عمليات الإنقاذ.

وذكرت تقارير إعلامية أن العديد من سيارات الإسعاف وأربع مروحيات تم إرسالها لإنقاذ الأشخاص ونقلهم إلى مستشفيات قريبة.

وتقع مدينة أستون في سلسلة جبال البرانس على الحدود مع فرنسا.