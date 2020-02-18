روسيا: مستعدون لمساعدة زامبيا في التنقيب عن المعادن

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) فالنتينا ماتفيينكو أن بلادها مستعدة -عند الضرورة- لمساعدة جمهورية زامبيا في البحث عن مواردها المعدنية وثرواتها الطبيعية.

وقالت ماتفيينكو، خلال لقائها الرئيس الزامبي إدجار لونجو في العاصمة لوساكا اليوم الثلاثاء: "نحن نعلم أن لدى زامبيا احتياطيات كبيرة من الموارد المعدنية، ولقد أبلغْت رئيس الجمعية الوطنية لزامبيا أن لدى روسيا مدرسة قوية للغاية في الاستكشاف الجيولوجي والعلوم، وكذلك الفنيين المحترفين في هذا المجال".

وأضافت: "يمكننا - في إطار اتفاقيات متبادلة المنفعة - المساعدة في استكشاف المعادن والموارد المعدنية، وذلك في حال كانت زامبيا مهتمة بذلك".

يُذكر أن وفدًا من مجلس الاتحاد الروسي -برئاسة فالنتينا ماتفيينكو- يقوم بزيارة رسمية لزامبيا تستمر حتى غد الأربعاء، يتم خلالها عقد لقاءات مع قيادة البلاد، وإجراء مباحثات مع رئيس البرلمان الوطني، كما التقت ماتفيينكو رئيس جمهورية زامبيا إدجار لونجو.