صحيفة: مسؤولان باكستانيان يزوران ووهان الصينية للقاء الطلاب المتعافين من كورونا



زار مسؤولان من السفارة الباكستانية لدى الصين مدينة ووهان الصينية وبؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، للقاء 4 طلاب باكستانيين أصيبوا بالفيروس في يناير الماضي.

وذكرت صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية، اليوم الثلاثاء، علي موقعها الإلكتروني، أن السلطات الصينية سمحت لعضوين من أعضاء قوات المهام الخاصة في السفارة الباكستانية لدى بكين بلقاء الطلاب والحصول على معلومات مباشرة بشأن صحتهم وتعافيهم من الفيروس.

وكانت حصيلة ضحايا فيروس كورونا قد ارتفعت على مستوى العالم اليوم ، لتصل إلى 1868 حالة ، ذلك بعد وفاة أكثر من 98 شخص آخر.

وكان المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستانى للشئون الصحية ظافر ميرزا قد أعلن أواخر يناير الماضي، إنه تم تشخيص إصابة أربعة طلاب باكستانيين فى الصين بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا في 13 فبراير الجاري أنهم قد تعافوا تماما الآن وخرجوا من المستشفى في الصين.

يذكر أن حكومة باكستان قررت - خلافا لمعظم دول العالم - الامتناع عن إجلاء مجموعة كبيرة من مواطنيها العالقين في مدينة ووهان الصينية ، حيث وجدت التقارير أن هناك 800 طالب باكستاني وجدوا أنفسهم عالقين في ووهان ، إذ حثتهم حكومتهم على البقاء في المدينة رغم المخاوف المتزايدة على صحتهم ، نظرًا لعدم امتلاك إسلام آباد القدرة على منع تفشي الفيروس في البلاد والعجز عن معالجة المصابين به محليا.