العراق يجمد أموال 84 شخصا وكيانا بتهمة تمويل الإرهاب

أفادت وسائل إعلام عراقية بتجمد العراق أموال 84 شخصًا وكيانًا بتهمة تمويل الإرهاب، بطلب من مجلس الأمن، وذلك حسبما أوردته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.