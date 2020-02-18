العراق يجمد أموال 84 شخصا وكيانا بتهمة تمويل الإرهاب

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أفادت وسائل إعلام عراقية بتجمد العراق أموال 84 شخصًا وكيانًا بتهمة تمويل الإرهاب، بطلب من مجلس الأمن، وذلك حسبما أوردته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.