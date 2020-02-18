 العراق يجمد أموال 84 شخصا وكيانا بتهمة تمويل الإرهاب - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 فبراير 2020 7:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

العراق يجمد أموال 84 شخصا وكيانا بتهمة تمويل الإرهاب

علم العراق
علم العراق
هديل هلال
نشر فى : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 7:10 م | آخر تحديث : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 7:10 م

أفادت وسائل إعلام عراقية بتجمد العراق أموال 84 شخصًا وكيانًا بتهمة تمويل الإرهاب، بطلب من مجلس الأمن، وذلك حسبما أوردته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك