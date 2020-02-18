سنغافورة تخصص أكثر من 4 مليار دولار لمساعدة المتضررين من «كورونا»

أعلنت سنغافورة اليوم الثلاثاء، موازنتها لعام 2020، حيث تعهدت بتخصيص 6ر5 مليار دولار سنغافوري ( 02ر4 مليار دولار أمريكي) لمساعدة الأفراد والشركات، الذين تضرروا ماليا من تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

وأعلن وزير المالية هينج سوي كيات، عن هذه الإجراءات في برلمان سنغافورة، حيث قال إنه سيتم تخصيص 800 مليون دولار سنغافوري لدعم " الوكالات" التي تكافح فيروس كورونا في المدينة، التي سجلت 77 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وحذر هينج من أن "تفشي الفيروس سوف يؤثر على اقتصادنا"، مشيرا إلى أن السياحة الوافدة وحركة الطيران تراجعت بالفعل في ظل انخفاض أعداد السائحين الصينيين.

وأعلنت الخطوط الجوية السنغافورية اليوم خفض الرحلات مؤقتا "بسبب الطلب الضعيف نتيجة لتفشي الفيروس".

وأوضح هينج أن الأماكن التي تستضيف المؤتمرات سوف تحصل على خصم ضريبي يقدر بـ 30%، في حين سوف يحصل مطار شانجي، أحد أكثر المطارات إشغالا في العالم، على خصم يقدر بـ 15%.

ومن المقرر تعليق زيادة مقترحة على ضرائب السلع والخدمات حتى عام 2021.

وقال هينج إن تفشي الفيروس أجبر المصانع في أنحاء الصين على إغلاق أبوابها مؤقتا" مما أدى لعرقلة سلاسل الامداد"، موضحا أن اقتصاد سنغافورة "أصبح متحدا بصورة أكبر مع الصين"، مقارنة بخلال الأزمة المالية 2008 و2009.