صافي إيرادات دويتشه بورصة يقارب ثلاثة مليارات يورو في 2019

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(د ب أ)-

أعلنت شركة (دويتشه بورصه) الألمانية لإدراة البورصات مساء اليوم الاثنين ارتفاع صافي إيراداتها في العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن صافي إيراداتها ارتفع في العام الماضي بنسبة 6% ليصل إلى 94ر2 مليار يورو، ولفتت إلى أن هذه الزيادة تعزى إلى استمرار ارتفاع الطلب على تأمين المخاطر والتداول النشط في الأسواق المالية وبعض صفقات الاستحواذ.

وأضافت الشركة أن أرباحها قبل احتساب الضرائب والفائدة والإهلاك ارتفعت بنسبة نحو 8% لتصل إلى 81ر1 مليار يورو.

كانت (دويتشه بورصه) جددت، مطلع الأسبوع الجاري، عقدها مع رئيسها التنفيذي تيودر فايمر، والذي يقودها منذ مطلع 2018، لمدة أربعة أعوام حتى نهاية 2024.

وبلغ صافي ربح (دويتشه بورصه) أكثر من مليار يورو أي بارتفاع بنسبة تقارب 22% مقارنة بصافي أرباحها في 2018.

ومن المنتظر أن ترتفع أرباح أسهم الشركة بمقدار 20 سنتا لتصل إلى 90ر2 يورو لكل سهم.

وقد جاءت هذه النتائج بشكل مجمل في نطاق التوقعات التي وضعها المحللون، غير أن أرباح الأسهم جاءت مخيبة للآمال إلى حد ما.