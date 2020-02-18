إزالة 397 مخالفة مرافق عامة وإشغال طريق في المنيا

أزالت حملة أمنية لشرطة المرافق العامة بالمنيا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، 397 مخالفة مرافق عامة وإشغال طريق متنوعة.

كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى بلاغًا من العميد مدير شرطة المرافق العامة بالمنيا، بإزالة حملة استهدفت الشوارع والميادين الرئيسية، ومناطق التجمعات السكانية، الكافيهات والمحلات التجارية، والحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور والأهالي، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الطرق، 397 مخالفة مرافق عامة وإشغال طريق متنوعة.

تحرر المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.