 إزالة 397 مخالفة مرافق عامة وإشغال طريق في المنيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 فبراير 2020 12:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


النتـائـج تصويت

إزالة 397 مخالفة مرافق عامة وإشغال طريق في المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر فى : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 11:58 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 11:58 ص

أزالت حملة أمنية لشرطة المرافق العامة بالمنيا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، 397 مخالفة مرافق عامة وإشغال طريق متنوعة.

كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى بلاغًا من العميد مدير شرطة المرافق العامة بالمنيا، بإزالة حملة استهدفت الشوارع والميادين الرئيسية، ومناطق التجمعات السكانية، الكافيهات والمحلات التجارية، والحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور والأهالي، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الطرق، 397 مخالفة مرافق عامة وإشغال طريق متنوعة.

تحرر المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك