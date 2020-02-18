 مقتل 12 مدنيًا وجندي واحد في هجوم على قرية في شرق الكونغو - بوابة الشروق
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مقتل 12 مدنيًا وجندي واحد في هجوم على قرية في شرق الكونغو

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 4:36 م | آخر تحديث : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 4:36 م

أعلن مسؤول محلي في الكونغو الديمقراطية، مقتل 12 مدنيًا وجندي واحد في هجوم شنه عدد من المتمردين على قرية في شرق البلاد.

وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الهجوم وقع بقرية "ألونجوبا" التي تبعد مسافة 25 كيلومترًا من مدينة بني، وذلك أثناء زيارة رئيس الجمعية الوطنية للمدينة واجتماعه بناجين من مذابح سابقة.

وتنشط عشرات الجماعات المسلحة في شرق الكونغو "الغني بالمعادن"، وقد تسببت الهجمات في فرار عشرات الآلاف من منازلهم، كما أعاقت جهود العاملين في مجال الصحة لاحتواء تفشي فيروس الإيبولا بالمنطقة.

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