«الوزراء الياباني» يوافق على مشروع قانون لتطوير الشركات شبكات الجيل الخامس

وافق مجلس الوزراء الياباني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لمساعدة الشركات على تطوير شبكات هواتف محمول آمنة من الجيل الخامس، فضلًا عن تطوير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، وسط قلق صناع السياسات من تزايد نفوذ التكنولوجيا الصينية.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية، أن الحكومة ستعرض مشروع القانون على البرلمان الياباني، على أمل أن يدخل حيز التنفيذ بحلول الصيف المقبل.

وسيسمح مشروع القانون - في شكله الحالي - للشركات التي تعمل على تطوير مثل هذه التقنيات بالحصول على قروض بفوائد منخفضة من المؤسسات المالية التابعة للحكومة إذا كانت تفي خططها بمعايير الأمن الإلكتروني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات التي تتبنى تقنيات الجيل الخامس ستحصل أيضًا على حوافز ضريبية إذا التزموا بالمعايير التي تضعها الحكومة.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت تشن حملة ضارية ضد شركة (هواوي) الصينية للاتصالات، والتي حذرت واشنطن من أنها قد تتجسس على عملائها من بكين، في حين كررت الشركة نفيها لهذه الادعاءات.

ومنعت أمريكا وحلفاؤها، من بينها أستراليا، شركة (هواوي) من التدخل في خططهم المتعلقة بشبكات الجيل الخامس، بينما سمحت دول أخرى من بينها بريطانيا للشركة الصينية بالحصول على دور محدود في شبكات الجيل الخامس لديها.