نيابة المنيا تحقق في اتهام طبيب نساء في وفاة سيدة أثناء الولادة داخل عيادته





بدأت النيابة العامة بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، تحت إشراف المستشار أحمد الفولي، المحامي العام لنيابات جنوب، التحقيق في البلاغ الذي تقدم به (سيد.م - 30 سنة)، يتهم طبيب أمراض نساء، بالتسبب في وفاة زوجته (صباح.م - 26 سنة)، لإعطائها جرعة بنج زائدة أثناء الولادة القيصرية دون الاستعانة بطبيب تخدير مختص.

وطلبت النيابة في البلاغ تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة ديرمواس من المستشفى العام، يفيد بوصول سيدة في العقد الثالث من عمرها جثة هامدة.

وبانتقال المقدم أحمد الصفتي رئيس مباحث المركز، وسؤال زوج المتوفاة (سيد.ح)، اتهم طبيب النساء والتوليد بالتسبب في وفاة زوجته، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.