«جلينكور» للتعدين تعلن تسجيل خسائر بقيمة 404 ملايين دولار في العام الماضي

أعلنت شركة التعدين البريطانية السويسرية العملاقة "جلينكور"، عن تسجيلها خسائر في العام الماضي، حيث تراجعت أسعار السلع وقامت الشركة بتقليص القيمة الدفترية للعديد من الأصول بشكل كبير.

وأعلنت -اليوم الثلاثاء- شركة التعدين العملاقة التي تتخذ من بار في سويسرا مقرا لها، أن صافي حجم خسائرها في عام 2019 قد بلغ 404 ملايين دولار، بعد أن كانت حققت صافي أرباح قدرها 41ر3 مليار دولار في العام السابق.

وكان من شأن "جلينكور" أن تحقق أرباحا بقيمة 4ر2 مليار دولار في العام الماضي، بدون المبالغ التي تم شطبها.

وقد أثرت نفقات انخفاض القيمة بشكل أساسي على أعمال الفحم الخاصة بالشركة في كولومبيا، وعلى أعمالها النفطية في تشاد، وأصول النحاس الخاصة بها في إفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إيفان جلاسنبرج، في بيان له: "لقد عكس أداؤنا في عام 2019، المفاوضات الطويلة وغير المؤكدة للصفقات التجارية (و)، أنخفاض أسعار سلعنا الرئيسية بشكل عام".

كما واجهت "جلينكور" صعوبات في تشغيل مناجم النحاس الأفريقية الخاصة بها، وفي تكثيف عملية استخراج النيكل في كاليدونيا الجديدة.

وقد انخفضت أسهم "جلينكور" بنسبة 81ر2 بالمئة بعد نشر تقرير الأرباح.