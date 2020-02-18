محافظ الغربية: ماكينات الغزل والنسيج الموجودة بالمصانع منذ الخمسينات (فيديو)

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن الماكينات الموجودة بمصانع الغزل والنسيج منذ الخمسينيات، لافتًا إلى انتهاء خطة لإحلال وتجديد الماكينات القديمة تعمل عليها الدولة ورصدت لها مبلغًا من المال.

وأضاف رحمي في لقاء لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن المصانع تنتج المنتجات المعروفة الخاصة بالمحلة؛ كالبدل والمفروشات وبعض المنتجات الطبية، ذاكرًا أن المنتجات مازالت تتمتع بالجودة بالرغم من قدم الماكينات، وفقًا لذكره.

وأوضح أن المحافظة قلعة من قلاع الصناعة، وخاصة في مجال الغزل والنسيج والصباغة وإنتاج المفروشات والزيوت والصابون، مشيرًا إلى رصد مبالغ لتجديد الخطوط في مصانع الغزل والنسيج وتوفير المواد الخام المستخدمة.

ولفت إلى إنشاء الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد كبير من المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، متابعًا أن المحافظة بها ثلاث مجمعات صناعية خاصة بالغزل والنسيج وبعض المشروعات الأخرى.

وذكر أن المجمع الأول عبارة عن 11 فدانًا، بستة نماذج صناعية، يتوافر بها 615 ورشة، موضحًا أنها متاحة لمن يرغب في العمل في مجال الغزل والنسيج والصباغة.

https://youtu.be/PlZqmYgxCHg