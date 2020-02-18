وزارة العدل الإسرائيلية: محاكمة نتنياهو تبدأ في 17 مارس المقبل

قالت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة الفساد ستبدأ يوم 17 مارس المقبل، أي بعد أسبوعين من موعد الانتخابات العامة.

وأضافت الوزارة في بيان، أن نتنياهو يجب أن يكون حاضرا في الجلسة التي ستشهد قراءة لائحة الاتهامات الموجهة إليه، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأوضح البيان أنه سيتم عقد الجلسة داخل محكمة مدينة القدس المحتلة، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء الثلاثاء.

وينفي نتنياهو ارتكاب أي من الاتهامات الموجهة إليه في ثلاث قضايا فساد. وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه اتهامات وهو في المنصب.

وسحب نتنياهو، في وقت سابق، طلبه، الذي تقدم به إلى الكنيست الإسرائيلي، من أجل منحه الحصانة القضائية اللازمة ضد محاكمته، وذلك بعد تقديم المدعي العام الإسرائيلي لائحة اتهام رسمية ضد نتنياهو في عدة قضايا، أبرزها الفساد وخيانة الأمانة وتلقي الرشاوى، وإساءة استخدام سلطاته.

ومن المقرر عقد انتخابات الكنيست - الثالثة في غضون عام - يوم 2 مارس المقبل.