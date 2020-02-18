ندوة بحي العرب ببورسعيد عن المشكلة السكانية وأثرها على التنمية

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نظم حي العرب بمحافظة بورسعيد برئاسة عادل عبدالفتاح، وبالتنسيق مع مجمع إعلام بورسعيد (ندوة بعنوان) المشكلة السكانية، وأثرها على التنمية شهدت حضور عدد من مواظفى الحي.

وألقى الندوة الشيخ سيد سليم، مدير آئمة أوقاف بورسعيد، ونعمت الشامي، أخصائية اجتماعية بمركز تنظيم الأسرة تحت إشراف العلاقات العامة بحي العرب.

كما تابع الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، أعمال النظافة اليومية ورفع القمامة والمخلفا، التي تتم بجميع المناطق بنطاق حي المناخ.

وتمت أعمال نظافة ورفع مخلفات بمنطقة العرب القديم بنطاق حي المناخ، مرورًا بشوارع نبيه، وعدلي، وبني سويف، فضلًا عن إتمام أعمال نظافة ورفع قمامة ومخلفات بشوارع مظلوم، وأبو الفتح والبلدية ومالك.

كما تم إزالة تجمعات القمامة والمخلفات من الصناديق الموزعة بالحارات بمنطقة العرب القديم بنطاق حي المناخ، بالإضافة لأعمال نظافة بامتداد شوارع أسوان والمنيا، ومتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بامتداد شارع 100، وبامتداد شوارع 99 والسواحل بنطاق حي المناخ.

وتأتى هذه الأعمال استكمالًا لأعمال النظافة ورفع المخلفات التي تجريها إدارة تحسين البيئة بالحي بالعمالة، والمعدات الخاصة بالحي بالمرور تباعًا بجميع المناطق بنطاق حي المناخ.

ويعد ذلك في إطار خطة الحي للنظافة والتجميل ورفع الكفاءة بكل المناطق بإشراف القيادات بالحي، ومدير وفريق العمل بإدارة تحسين البيئة بالحي.