محافظ كفرالشيخ يطمئن على طالبة ثانوي صدمها «تروسيكل»

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، على حالة الطالبة "هيام محمد الشربيني"، 17 سنة، الطالبة بالصف الثالث الثانوي التجاري، بالمدرسة الثانوية التجارية المشتركة، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، والتي أصيبت بكسور نتيجة تصادمها بتروسيكل يقوده مراهقان.

كما زارها اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور لطفي عبدالسميع، مدير مستشفي كفرالشيخ العام.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على التواصل مع الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، لنقل الطالبة لمستشفى الجامعة؛ لرغبتها إجراء عملية جراحية في مستشفى الجامعة، مشددًا على تقديم الرعاية الطبية لها.