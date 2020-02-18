 ترامب يطالب بإسقاط القضايا المتعلقة بنتائج تحقيق مولر - بوابة الشروق
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ترامب يطالب بإسقاط القضايا المتعلقة بنتائج تحقيق مولر

ترامب
ترامب
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 6:11 م | آخر تحديث : الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 6:11 م

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى اسقاط جميع القضايا المتعلقة بنتائج تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر، بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية لعام 2016، لافتًا إلى أنه قد يرفع دعوى قضائية فيما يخص هذا الأمر.

وذكر ترامب - في سلسلة من التغريدات التي دونها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - أن "كل ما يخص هذا التحقيق المدلس تشوبه عيوب، وفي رأيي يجب إسقاطه".

وأضاف: "لو لم أكن رئيساً، لرفعت دعوى قضائية على الجميع في كل مكان... وقد أفعل ذلك".

يُشار إلى أن تقرير مولر خلص إلى عدم وجود دليل يثبت أن أي مسؤول في حملة ترمب قد تآمر عن علم مع روسيا.


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