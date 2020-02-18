دراسة صينية: مرضى القلب والشرايين الأكثر عرضة للوفاة بـ«كورونا»

كشفت دراسة أجراها قطاع الصحة فى الصين أن من يعانون أمراضا فى القلب والشرايين الأكثر تعرضا لخطر الوفاة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ونشر مسئولون فى قطاع الصحة فى الصين، أمس، تفاصيل عن أكثر من 70 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وذلك فى أكبر دراسة تصدر منذ انتشار الفيروس التنفسى المميت.

وخلصت البيانات التى قدمها مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى الصين إلى أن أكثر من 80% من حالات الإصابة كانت بسيطة، وأن الفيروس يشكل خطورة أكبر على المرضى بأمراض أخرى بالفعل والمسنين، وفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى».

وسلطت الدراسة الضوء كذلك على الخطر الشديد الذى يواجه أفراد الفرق الطبية التى تتعامل مع المصابين بالفيروس، الذى سمته منظمة الصحة العالمية «كوفيد ــ 19».

وبحسب الدراسة، يبلغ المتوسط العام لحالات الوفاة بين المصابين 2.3 %، لكن المتوسط فى إقليم هوبى؛ حيث توجد مدينة ووهان مركز انتشار الفيروس، هو 2.9 %، أما فى باقى أنحاء البلاد فيبلغ المتوسط 0.4 %.

وتناولت الدراسة، التى نشرت فى دورية علم الأوبئة الصينية، 72314 حالة إصابة بالفيروس فى أنحاء الصين منذ 11 فبراير الحالى، وشملت حالات إصابة مؤكدة وأخرى مشتبهة، بالإضافة إلى حالات بدون أعراض ظاهرة.

وبينما أكدت النتائج إلى حد بعيد ما هو معروف عن توصيف الفيروس وأنماط العدوى، تضمنت الدراسة بيانا مفصلا بحالات الإصابة المؤكدة ــ وعددها 44672 ــ فى شتى أنحاء الصين.

وخلصت الدراسة إلى أن نحو 80.9 % من الإصابات صنفت كإصابات بسيطة، بينما بلغت نسبة الإصابات الخطيرة 13.8%، فى حين صنف نحو 4.7% من الحالات بأنها حرجة، وأشارت الدراسة إلى أن النسبة الأكبر من حالات الوفاة بين المصابين الذين يبلغون الثمانين فأكثر، وذلك بواقع 14.8 %.

وبالنسبة للأطفال حتى التاسعة من العمر، لم تسجل أية حالات وفاة بين المصابين، فى حين لم تتجاوز نسبة حالات الوفاة بين المصابين حتى سن 39 سنة 0.2%.

وعلى أساس النوع، ارتفعت نسبة حالات الوفاة بين الرجال إلى 2.8 % مقارنة بالنساء التى بلغت نسبة الوفاة بين المصابات منهن 1.7 %.

وفيما يتعلق بالأمراض التى تزيد من خطر وفاة المصابين، أفادت الدراسة بأن مرضى القلب والشرايين هم الأكثر عرضة للوفاة، يليهم مرضى السكرى، والمصابون بأمراض الصدر المزمنة، ومن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.